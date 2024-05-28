О 23:05 окупанти вдарили по Боровій Ізюмського району. На жаль, не минулося без постраждалих.

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Наслідки обстрілу Борової

У Херсонській ОВА повідомили, що внаслідок російського обстрілу в Боровій горіли 2 житлові будинки. Постраждав 70-річний чоловік, його госпіталізували до лікарні із вибуховими пораненнями.

За іншою адресою виникла пожежа на відділенні "Нової Пошти".

Очільник військової адміністрації Олег Синєгубов показав наслідки ворожого обстрілу. На кадрах можна побачити, наскільки масштабним та руйнівним було полум'я після влучання ворожих снарядів.

Наслідки обстрілу Борової: фото ОВА

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