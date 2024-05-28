В 23:05 оккупанты ударили по Боровой Изюмского района. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

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Последствия обстрела Боровой

В Херсонской ОГА сообщили, что в результате российского обстрела в Боровой горели 2 жилых дома. Пострадал 70-летний мужчина, его госпитализировали в больницу со взрывными ранениями.

По другому адресу возник пожар на отделении "Новой Почты".

Глава военной администрации Олег Синегубов показал последствия вражеского обстрела. На кадрах можно увидеть, насколько масштабным и разрушительным было пламя после попадания вражеских снарядов.

Последствия обстрела Боровой: фото ОВА

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