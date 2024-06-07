Оболонская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении 70-летнему мужчине по факту хулиганства, совершенного группой лиц. Правоохранители разыскали его сегодня, 7 июня.
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Нападавших разозлил украинский язык
Прокуратура установила, что 2 июня у подозреваемого был день рождения, поэтому он вместе с 73-летним знакомым, с которым они торгуют на рынке, отметили это событие, употребив алкогольных напитков. Вечером они вместе возвращались домой.
Подозреваемый рассказал, что на выходе из подземного перехода на улице Новоконстантиновской он решил сделать девушке несколько комплиментов. Она его ухаживаний не оценила.
Девушка не захотела общаться с мужчинами и ответила, что не понимает их. Ответ на украинском языке вызвал агрессию нетрезвых пенсионеров, которые начали нецензурно оскорблять девушку, поэтому она решила снимать их на мобильный телефон. подозреваемый несколько раз ударил ее по ноге и ладонью в нос. Все это происходило после того как его сообщник отобрал у девушки телефон.
70-летний подозреваемый так, как и его сообщник, своей вины не признает. Он утверждает, что лишь пытался остановить конфликт девушки со своим знакомым.
Как разгорелся конфликт и на какой стадии расследования
- Потерпевшая Наталья рассказала, что 2 июня она возвращалась с Майдана Независимости, где прощались с погибшим парамедиком "Госпитальеров" Ириной "Чекой" Цыбух. На выходе из подземного перехода, возле станции городской электрички "Зенит" двое мужчин начали вульгарно приставать к ней.
- Пострадавшая ответила, что не понимает их русский. Один из мужчин сказал, что через месяц она "все будет понимать" и пригрозил приходом русских. Наталья достала телефон и начала все это снимать. Нападающий подбежал к волонтеру, плюнул в лицо, отобрал телефон и начал ее бить. Потерпевшая отбилась и отобрала свой телефон, после чего нападавшие быстро скрылись.
- 5 июня 2024 года полицейские установили личность мужчины, который напал на жену военного, поймали его и сообщили о подозрении стороннику вражеской страны.
- 7 июня 73-летнему агрессивному любителю "русского мира" (первому подозреваемому) Оболонский райсуд Киева назначил меру пресечения.