Оболонская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении 70-летнему мужчине по факту хулиганства, совершенного группой лиц. Правоохранители разыскали его сегодня, 7 июня.

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Нападавших разозлил украинский язык

Прокуратура установила, что 2 июня у подозреваемого был день рождения, поэтому он вместе с 73-летним знакомым, с которым они торгуют на рынке, отметили это событие, употребив алкогольных напитков. Вечером они вместе возвращались домой.

Подозреваемый рассказал, что на выходе из подземного перехода на улице Новоконстантиновской он решил сделать девушке несколько комплиментов. Она его ухаживаний не оценила.

Девушка не захотела общаться с мужчинами и ответила, что не понимает их. Ответ на украинском языке вызвал агрессию нетрезвых пенсионеров, которые начали нецензурно оскорблять девушку, поэтому она решила снимать их на мобильный телефон. подозреваемый несколько раз ударил ее по ноге и ладонью в нос. Все это происходило после того как его сообщник отобрал у девушки телефон.

70-летний подозреваемый так, как и его сообщник, своей вины не признает. Он утверждает, что лишь пытался остановить конфликт девушки со своим знакомым.

Как разгорелся конфликт и на какой стадии расследования