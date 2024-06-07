Прокуратура Киева избрала меру пресечения хулигану, который 2 июня с сообщником напал на жену военного и избил ее за украинский язык вблизи одной из станций метро.
Смотрите также Суд Вроцлава отправил в тюрьму семерых виновных в смерти 25-летнего украинца
Мужчина пытался избежать правосудия
По ходатайству прокурора Оболонской окружной прокуратуры, 73-летнему подозреваемому в хулиганстве избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 2 месяца, до 4 августа включительно. Исключения могут быть только при лечении или во время похода в укрытие. Защита нападавшего пока не решила, будет ли обжаловать решение суда.
Сторона обвинения ходатайствовала о круглосуточном домашнем аресте. Прокурор указал, что подозреваемый ранее убеждал, что в момент преступления якобы был в другом месте. Кроме того, фигурант знает, где живет потерпевшая, и может на нее влиять. Также прокурор отметил, что мужчина уже на пенсии, поэтому может выехать за границу.
Мужчину судят за хулиганство. За это ему грозит до 4 лет лишения свободы.
Прокуратура ищет сообщника хулигана
По информации Киевской городской прокуратуры, нападавший, которого задержали – житель столичного Печерска. Он торгует на рынке на Куреневке. Его действия квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц.
Свою вину мужчина не признает и утверждает, что на видео не он и никакого конфликта с девушкой не помнит из-за своего почтенного возраста. Местонахождение другого участника конфликта правоохранители еще устанавливают.
Суть конфликта и детали нападения на волонтерку
- По словам потерпевшей Натальи, 2 июня она возвращалась с Майдана Независимости, где проходила церемония прощания с парамедиком "Госпитальеров" Ириной "Чекой" Цыбух. На выходе из подземного перехода, который расположен рядом со станцией городской электрички "Зенит", двое мужчин начали фамильярно и вульгарно приставать к ней.
- Девушка ответила, что не понимает русский и обогнала их. Один из мужчин начал вульгарно насмехаться и сказал, что через месяц она "все будет понимать" и пригрозил приходом россиян. Наталья начала снимать все, что происходило на телефон. Разъяренный нападавший подбежал к волонтерке, плюнул в лицо и отобрал телефон, угрожая его разбить. Он повалил девушку и начал бить.
- Потерпевшей удалось отбиться от агрессивных украинофобов, отобрать свой телефон и отойти на безопасное расстояние. Нападавшие после этого быстро скрылись.
- 5 июня 2024 года полицейские установили личность мужчины, который напал на жену военного, поймали его и сообщили о подозрении стороннику вражеской страны.