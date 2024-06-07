Прокуратура Киева избрала меру пресечения хулигану, который 2 июня с сообщником напал на жену военного и избил ее за украинский язык вблизи одной из станций метро.

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Мужчина пытался избежать правосудия

По ходатайству прокурора Оболонской окружной прокуратуры, 73-летнему подозреваемому в хулиганстве избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 2 месяца, до 4 августа включительно. Исключения могут быть только при лечении или во время похода в укрытие. Защита нападавшего пока не решила, будет ли обжаловать решение суда.

Сторона обвинения ходатайствовала о круглосуточном домашнем аресте. Прокурор указал, что подозреваемый ранее убеждал, что в момент преступления якобы был в другом месте. Кроме того, фигурант знает, где живет потерпевшая, и может на нее влиять. Также прокурор отметил, что мужчина уже на пенсии, поэтому может выехать за границу.

Мужчину судят за хулиганство. За это ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Прокуратура ищет сообщника хулигана

По информации Киевской городской прокуратуры, нападавший, которого задержали – житель столичного Печерска. Он торгует на рынке на Куреневке. Его действия квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц.

Свою вину мужчина не признает и утверждает, что на видео не он и никакого конфликта с девушкой не помнит из-за своего почтенного возраста. Местонахождение другого участника конфликта правоохранители еще устанавливают.

Суть конфликта и детали нападения на волонтерку