Прокуратура Києва обрала запобіжний захід хулігану, який 2 червня зі спільником напав напав на дружину військового та побив її за українську мову поблизу однієї з станцій метро.
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Чоловік намагався уникнути правосуддя
За клопотанням прокурора Оболонської окружної прокуратури 73-річному підозрюваному у хуліганстві обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 2 місяці, до 4 серпня включно. Вийнятки можуть бути лише при лікуванні чи під час походу в укриття. Захист нападника поки не вирішив, чи буде оскаржувати рішення суду.
Сторона обвинувачення клопотала про цілодобовий домашній арешт. Прокурор вказав, що підозрюваний раніше переконував, що у момент злочину нібито був в іншому місці. Крім того, фігурант знає, де живе потерпіла, і може на неї впливати. Також прокурор зазначив, що чоловік вже на пенсії, тож може виїхати за кордон.
Чоловіка судять за хуліганство. За це йому загрожує до 4 років позбавлення волі.
Прокуратура шукає спільника хулігана
За інформацією Київської міської прокуратури, нападник, якого затримали – мешканець столичного Печерська. Він торгує на ринку на Куренівці. Його дії кваліфіковано як хуліганство, вчинене групою осіб.
Свою вину чоловік не визнає і стверджує, що на відео не він і ніякого конфлікту з дівчиною не пам’ятає через свій поважний вік. Місцезнаходження іншого учасника конфлікту правоохоронці ще встановлюють.
Суть конфлікту та деталі нападу на волонтерку
- За словами потерпілої Наталії, 2 червня вона поверталася з Майдану Незалежності, де проходила церемонія прощання із парамедикинею "Госпітальєрів" Іриною "Чекою" Цибух. На виході з підземного переходу, який розташований поруч зі станцією міської електрички "Зеніт", двоє чоловіків почали фамільярно та вульгарно чіплятися до неї.
- Дівчина відповіла, що не розуміє російську та обігнала їх. Один з чоловіків почав вульгарно насміхатися і сказав, що через місяць вона "все буде розуміти" та пригрозив приходом росіян. Наталія почала знімати все, що відбувалось на телефон. Розлючений нападник підбіг до волонтерки, плюнув у обличчя та відібрав телефон, погрожуючи його розбити. Він повалив дівчину і почав бити.
- Потерпілій вдалося відбитись від агресивних українофобів та відібрати свій телефон і відійти на безпечну відстань. Нападники після цього швидко втекли.
- 5 червня 2024 року поліціянти встановили особу чоловіка, який напав на дружину військового, спіймали його та повідомили про підозру прихильнику ворожої країни.