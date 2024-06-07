Прокуратура Києва обрала запобіжний захід хулігану, який 2 червня зі спільником напав напав на дружину військового та побив її за українську мову поблизу однієї з станцій метро.

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Чоловік намагався уникнути правосуддя

За клопотанням прокурора Оболонської окружної прокуратури 73-річному підозрюваному у хуліганстві обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 2 місяці, до 4 серпня включно. Вийнятки можуть бути лише при лікуванні чи під час походу в укриття. Захист нападника поки не вирішив, чи буде оскаржувати рішення суду.

Сторона обвинувачення клопотала про цілодобовий домашній арешт. Прокурор вказав, що підозрюваний раніше переконував, що у момент злочину нібито був в іншому місці. Крім того, фігурант знає, де живе потерпіла, і може на неї впливати. Також прокурор зазначив, що чоловік вже на пенсії, тож може виїхати за кордон.

Чоловіка судять за хуліганство. За це йому загрожує до 4 років позбавлення волі.

Прокуратура шукає спільника хулігана

За інформацією Київської міської прокуратури, нападник, якого затримали – мешканець столичного Печерська. Він торгує на ринку на Куренівці. Його дії кваліфіковано як хуліганство, вчинене групою осіб.

Свою вину чоловік не визнає і стверджує, що на відео не він і ніякого конфлікту з дівчиною не пам’ятає через свій поважний вік. Місцезнаходження іншого учасника конфлікту правоохоронці ще встановлюють.

Суть конфлікту та деталі нападу на волонтерку