Поліція Києва швидко відшукала чоловіка, який зі своїм спільником напав на дружину військового і почав бити її за те, що вона не хотіла говорити з ними російською.

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Нападників затримали

Любитель ворожої країни наразі дає показання слідчим. Вони кваліфікують його дії як хуліганство з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом. Стаття передбачає позбавленням волі, строком до чотирьох років.

Інформацію про вчинення неправомірних дій та насильство відносно киянки працівники поліції виявили у соціальних мережах. Одним з порушників виявися місцевий мешканець 1950 року народження.

Правоохоронці зв'язалися з потерпілою та запросили її до Оболонського управління поліції, де вона надала свідчення щодо обставин події, а за вказаним фактом розпочали кримінальне провадження.

Деталі зухвалого нападу