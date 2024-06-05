Поліція Києва швидко відшукала чоловіка, який зі своїм спільником напав на дружину військового і почав бити її за те, що вона не хотіла говорити з ними російською.
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Нападників затримали
Любитель ворожої країни наразі дає показання слідчим. Вони кваліфікують його дії як хуліганство з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом. Стаття передбачає позбавленням волі, строком до чотирьох років.
Інформацію про вчинення неправомірних дій та насильство відносно киянки працівники поліції виявили у соціальних мережах. Одним з порушників виявися місцевий мешканець 1950 року народження.
Правоохоронці зв'язалися з потерпілою та запросили її до Оболонського управління поліції, де вона надала свідчення щодо обставин події, а за вказаним фактом розпочали кримінальне провадження.
Деталі зухвалого нападу
- Потерпіла Наталія розповіла, що 2 червня поверталася з Майдану Незалежності, де проходила церемонія прощання із парамедикинею "Госпітальєрів" Іриною "Чекою" Цибух.
- На виході з підземного переходу, який розташований поруч із станцією міської електрички "Зеніт", двоє чоловіків почали фамільярно та вульгарно чіплятися до неї.
- На це дівчина сказала, що не розуміє російську та обігнала їх. Чоловік у смугастому почав насміхатися і сказав, що через місяць вона "все буде розуміти" та пригрозив приходом росіян.
- Наталія дістала телефон і почала знімати все, що відбувалось на телефон. Один з розлючених чоловіків підбіг до волонтерки, плюнув у обличчя та відібрав телефон. Він розмахував ним, погрожуючи розбити. Після цього повалив дівчину на землю і почав бити.
- Коли дівчині вдалось відібрати свій телефон і відійти на безпечну відстань, нападники швидко втекли.