Серед сімох осіб, винних у вбивстві 25-річного громадянина України у Вроцлавському центрі допомоги особам у стані алкогольного сп'яніння, були поліцейські, опікуни та лікар. Причетних до вбивства засудили на терміни від 1,5 до 5 років ув'язнення.

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Убивство з необережності

Польський суд визнав підсудних винними і кваліфікував це як вбивство з необережності. Правоохоронці та опікуни побили та душили 25-річного Дмитра Никифоренка, притиснувши до землі. Лікар, який був присутній, ніяк не відреагував на застосування таких заходів примусу.

Найсуворіші вироки, 5 років позбавлення волі, суд призначив двом вже звільненим працівникам поліції. Ще двом колишніх правоохоронців, лікаря і двох співробітників Вроцлавського центру допомоги алкоголікам і наркоманам, присудили терміни від 1,5 до 4 років в'язниці. Лікаря засудили до 3 років позбавлення волі. Двох працівників витверезника виправдали.

Інцидент, під час якого загинув громадянин України, трапився 30 липня 2021 року. Поліція прибула на виклик лікарів швидкої допомоги, які були на зупинці транспорту у Вроцлаві. Дмитро їхав у міському автобусі після вечірки з друзями, де і заснув. Водій висадив його на зупинці і викликав медиків, а ті – поліцію.

Поліція стверджує, що він був агресивно налаштований, хоча відеозаписи з автобусної зупинки суперечать цьому. Громадянина України били, душили, застосовували проти нього кийок і газ,

– говориться в матеріалі справи.

Ознак того, що він потребує госпіталізації не було, тому поліцейські відвезли його до витверезника, де 25-річний Дмитро Никифоренко помер.

Били та душили всім витверезником

За даними справи, українця били кийком та душили правоохоронці (вже колишні) та опікуни центру. Лікар при цьому ніяк не реагував на такі діїі. Підсудні говорять, що 25-річний чоловік був агресивним, нападав на співробітників поліції та нікого не слухав. Також вони стверджують, що загиблий, начебто, укусив за палець лікаря. Чоловіка намагалися пристебнути спеціальними ременями, але у цей час у нього раптово зупинилося серце. Заходи реанімації не допомогли повернути Дмитра до життя.

Розслідування у цій справі зрештою очолила Регіональна прокуратура в Щецині. За версією прокуратури,

Троє поліцейських і двоє доглядачів – фельдшерів у приміщенні Вроцлавського центру допомоги особам у стані алкогольного сп'яніння перевищили свої повноваження, застосувавши заходи прямого примусу,

– зазначили у Регіональній прокуратурі Щецина.

За їхніми словами, вони фактично брали участь у побитті та фізичному знущанні з юридично безправної жертви. Після того, як чоловіка захопили та привели до недієздатності за допомогою ременів, його голову, тулуб та ноги притисли до матраца ліжка коліном. Крім того, працівники витверезника сиділи на лежачому потерпілому та притискали його всією своєю вагою до матраца, завдаючи ударів кулаком по всьому тілу.

Прокуратура зазначила, що саме це перешкоджало вільному диханню потерпілого і, як наслідок, призвело до його смерті через удушення.

Гучні вбивства українців у Польщі