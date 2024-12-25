Наразі ця традиція зберігається переважно у сільській місцевості, однак у Польщі вважається доброю прикметою прийняти колядників. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Різдво в Польщі: особливі традиції та що подають на стіл на Святвечір

Чим пригощають колядників у Польщі

Традиційно у Польщі колядників пригощають солодощами, фруктами або невеликими подарунками. До прикладу: печиво, цукерки та домашні пряники. Колись також давали яблука, апельсини або горіхи.

Однак сучасні часи поляки все частіше дають колядникам гроші, а особливо в містах. Зазвичай це символічні суми.

У деяких випадках господарі можуть дати колядникам і символічні сувеніри.



Пригостіть колядників солодощами – їм буде приємно / Pexels

Коли колядують у Польщі Там не колядують по хатах під час і після Вігілії (Святвечора) – в цей час колядки лунають або за родинним столом, або під час служби. Зазвичай колядники ходять до сусідів 25 та 26 грудня.

Як і в Україні, польські колядники люблять господарів, які щедро пригощають. У такому випадку варто гарно подякувати та додатково привітати, бажаючи здоров'я, достатку та щастя в новому році.