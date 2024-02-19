Як зазначили правоохоронці, зловмисник завдав близько 20 ударів гострим предметом. Тіло загиблої виявили на сходовій клітці в одній з багатоповерхівок.

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Поліція затримала підозрюваного у вбивстві

Польська поліція 15 лютого близько о 05:35 отримала повідомлення, що в одній з багатоповерхівок у центрі міста Томашув-Мазовецький виявили тіло жінки. Коли правоохоронці прибули на місце, то встановили, що загибла – 38-річна українка родом з Тернопільської області.

Підозрюваного у вбивстві оперативно затримали, йому інкримінують вбивство з особливою жорстокістю. Ним виявився 48-річний чоловік. Він завдав близько 20 ударів гострим предметом. Що стало мотивом вбивства – у поліції не повідомляли.

Без матері залишилося троє дітей

Суспільне повідомляє, що загибла – родом з села Гриньківці Матвіївського старостинського округу Великодедеркальської громади. За словами старости округу Ігоря Яремчука, жінка була багатодітною матір'ю – у неї залишилося троє дітей. Найстаршій доньці 21 рік, а інші двоє дітей ще ходять до школи – донька навчається у 10 класі, а син – у 9.

Яремчук додав, що загибла постійно їздила на заробітки до Польщі. Поки вона працювала за кордоном, діти жили з бабусею.

Знаємо її лише з хорошої сторони. Також у померлої є дві рідних сестри. Про смерть жінки нас повідомили її рідні. У селі зараз люди збирають гроші, щоб привезти тіло додому, коли його зможуть транспортувати – наразі невідомо,

– розповів Яремчук.

У Німеччині вбили 17-річного українця

У німецькому Дюссельдорфі стався трагічний інцидент – невідомі напали на українських баскетболістів з ножами. Від отриманих травм загинув 17-річний Володимир Єрмаков. Травми також отримав і його товариш Артем Козаченко.

У Федерації баскетболу міста Києва наголосили, що на юнаків напали саме через їхню національність.

Як згодом стало відомо, напали на українських баскетболістів підлітки 14 та 15 років. Окрім того, стало також відомо, що поранення отримали ще двоє неповнолітніх – 14-річний сирійський хлопчик із Гельзенкірхена та 13-річна німкеня з ліванським корінням.