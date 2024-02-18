Інцидент стався ввечері 16 лютого. У тернопільському парку працювали співробітники поліції та судово-медичні експерти.

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Що відомо про жахливий інцидент

Речник поліції Тернопільщини Сергій Крета заявив, що жінка була дуже худою. Саме тому її тіло помістилося у валізу. При цьому труп не був розчленований. Правоохоронці спочатку відкрили кримінальне провадження за Статтею 115 (умисне вбивство). Однак пізніше результати розтину показали, що ця жінка померла природною смертю від легенево-серцевої недостатності.



Саме у цій валізі було тіло жінки / Фото Національної поліції

Вже 18 лютого стало відомо, що правоохоронці встановили та розшукали підозрюваного. Ним виявився уродженець Росії, який втік з Тернополя до Одеси.

Як встановило слідство, цей чоловік жив разом з матір’ю у різних українських містах. Протягом останніх 7 років вони орендували квартиру в Тернополі. Сам підозрюваний заявив, що його 84-річна матір тривалий час хворіла та померла напередодні. З його слів, він злякався, помістив тіло жінки у валізу та вивіз у парк, після чого втік з міста.

Тепер цю справу можуть перекваліфікувати на Статтю 297 за фактом наруги над тілом померлої. Вона передбачає покарання у вигляді штрафу до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі до 3 років.

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