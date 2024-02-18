Инцидент произошел вечером 16 февраля. В тернопольском парке работали сотрудники полиции и судебно-медицинские эксперты.
Читайте также В Черновцах нашли мертвого ребенка в чемодане: появилась страшная деталь
Что известно об ужасном инциденте
Представитель полиции Тернопольщины Сергей Крета заявил, что женщина была очень худой. Именно поэтому ее тело поместилось в чемодан. При этом труп не был расчленен. Правоохранители сначала открыли уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство). Однако позже результаты вскрытия показали, что эта женщина умерла естественной смертью от легочно-сердечной недостаточности.
Именно в этом чемодане было тело женщины / Фото Национальной полиции
Уже 18 февраля стало известно, что правоохранители установили и разыскали подозреваемого. Им оказался уроженец России, который сбежал из Тернополя в Одессу.
Как установило следствие, этот человек жил вместе с матерью в разных украинских городах. В течение последних 7 лет они арендовали квартиру в Тернополе. Сам подозреваемый заявил, что его 84-летняя мать длительное время болела и умерла накануне. По его словам, он испугался, поместил тело женщины в чемодан и вывез в парк, после чего сбежал из города.
Теперь это дело могут переквалифицировать на статью 297 по факту надругательства над телом умершей. Она предусматривает наказание в виде штрафа до 200 необлагаемых минимумов доходов или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничения свободы на срок до 3 лет, или лишения свободы до 3 лет.
Похожие жуткие случаи в Украине
- Ранее в Одессе в мусорном контейнере нашли голову 60-летней женщины. Впоследствии правоохранители установили, что 39-летний мужчина во время ссоры зарубил топором и задушил собственную мать.
- После этого он расчленил ее тело и расфасовал по пакетам. На следующий день мужчина разложил части тела женщины по помойкам на соседней улице.
- Напомним, что в Киеве на улице Шулявской нашли завернутое в ковер тело. Этот труп бросили в мусоропровод, после чего он несколько дней пролежал в подвале жилого дома.