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      У Чернівцях знайшли мертву дитину у валізі: з'явилася страшна деталь

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      Матір хлопчика, тіло Якого знайшли у валізі в Чернівцях, викинула його за кілька днів після смерті
      Матір хлопчика, тіло Якого знайшли у валізі в Чернівцях, викинула його за кілька днів після смерті / Соцмережі

      Мати 2-річного хлопчика, якого виявили у червоній валізі у Чернівцях, принесла на пустир свого сина вже мертвим, а померла дитина за кілька днів до цього. Крім того, правоохоронці досі не можуть знайти жінку.

      Увечері 27 червня у Чернівцях виявили перехожі виявили червону валізу, в якій лежало тіло мертвого 2-річного хлопчика, щоправда слідів насильницької смерті на його тілі не було. За результатами судово-медичної експертизи, дитина померла внаслідок нападу бронхіальної астми.

      Зверніть увагу! Мертву дитину знайшли у валізі в Чернівцях: з'явились моторошні деталі про матір хлопчика

      Крім того, фахівці з’ясували, що хлопчик помер за кілька днів до того, як знайшли його тіло.

      Дитина надійшла уже з пізніми трупними змінами, тобто певний термін часу минув від моменту виявлення. Експерти дійшли висновку, що смерть настала внаслідок вродженої хвороби легень, найвірогідніше, смерть настала внаслідок астматичного статусу,
      – розповів заступник начальника бюро судово-медичної експертизи Олександр Лазебник у коментарі ТСН.

      Чернівці, червона валіза, мати, дитина
      Такий вигляд має мати хлопчика, якого знайшли у Червоній валізі 

      Згодом стало відомим, що викинула мертве тіло мати дитини. Камери спостереження, зокрема, зафіксували, що вищезазначена жінка (проживала вона за два кілометри від пустиря) вночі принесла валізу та викинула в кущі. Сусіди жінки, зі свого боку, кажуть, що та ніде не працювала та за дитиною не дивилась, відтак той останнім часом погано почувався.

      Поліція розшукує горе-матір досі та її місцеперебування є невідомим. Натомість батько хлопчика наразі відбуває покарання за скоєння майнового злочину. Дитину ж поховали її дідусь і бабуся, які є родом з Хмельницької області.

      Зауважимо, що це вже не перша гучна смерть дитини, що трапилася в Україні упродовж останнього часу. Передусім варто згадати вбивства 5-річного Кирила Тлявова, 11-річної Дарії Лук’яненко та 9-річного Захара Черевка.

       

      які ще резонасні злочини щодо дітей траплялися нещодавно в україні: 
      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Чернівців Кримінальні новини Жертви Діти і неповнолітні
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