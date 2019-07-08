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      На Закарпатті п'яний адвокат на смерть збив 11-річну дівчинку: деталі трагедії

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      Жахлива ДТП під Ужгородом
      Жахлива ДТП під Ужгородом / obozrevatel.com

      У селі Мала Добронь, що на Закарпатті, трапилося смертельне ДТП. 5 липня водій автомобіля Mitsubishi Outlander не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, де наїхав на 11-річну Олександру Богаті, яка в той час бавилася біля будинку.

      Позашляхових зніс дерево й врізався в огорожу. Від отриманих травм дитина загинула на місці аварії, повідомляє Obozrevatel.

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      У сільській раді розповіли, що все це відбулося на очах у дідуся, який в цей час перебував біля воріт. Він бачив, як вмирала внучка й зараз перебуває в стані шоку. 


      Місце трагедії

      За даними видання "Закарпаття онлайн", за кермом автомобіля перебував 35-річний адвокат Микола Кемінь, мешканець села Червоне Закарпатської області.

      В обласній прокуратурі підтвердили, що на момент ДТП чоловік перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.

      Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель. Водію позашляховика загрожує до восьми років позбавлення волі.


      Фото з місця трагедії

      Поки ж водію Mitsubishi обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Закарпаття Жертви Діти і неповнолітні Кримінальні новини
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