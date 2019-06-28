Валізу з мертвою дитиною знайшли на околицях Чернівців
Валізу з тілом мертвої дитини перехожі виявили в Чернівецькій області 27 червня. О 21:00 вони зателефонували в поліцію та повідомили про побачене.
За вказаною адресою відразу виїхали поліцейські, слідчо-оперативні групи, кінологічна та криміналістична служби.
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На місці події поліцейські виявили тіло мертвого хлопчика. Його вік – приблизно до трьох років. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.
За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".
Останнім часом україну сколихнула низка жахливих справ, які стосувалися дітей
Джерело: 24 канал
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