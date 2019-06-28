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      Валізу з мертвою дитиною знайшли на околицях Чернівців

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      На околицях Чернівців знайшли валізу з мертвою дитиною
      На околицях Чернівців знайшли валізу з мертвою дитиною / НП Буковини

      Валізу з тілом мертвої дитини перехожі виявили в Чернівецькій області 27 червня. О 21:00 вони зателефонували в поліцію та повідомили про побачене.

      За вказаною адресою відразу виїхали поліцейські, слідчо-оперативні групи, кінологічна та криміналістична служби.

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      На місці події поліцейські виявили тіло мертвого хлопчика. Його вік – приблизно до трьох років. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

      За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". 

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      Теги: Новини України Новини Чернівців Жертви Діти і неповнолітні Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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