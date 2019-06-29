Мертву дитину знайшли у валізі в Чернівцях: з'явились моторошні деталі про матір хлопчика

Матір 2-річного вбитого хлопчика Анна Пілявська приїхала до Чернівців приблизно місяць тому і разом із сином жила в орендованому помешканні. Валізу, у якій знайшли мертвого хлопчика, жінка викинула сама.

Поліція продовжує пошуки матері мертвої дитини, про це повідомили начальник слідчого управління Олександр Чубей та начальник управління карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області Раренко.

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Так, жінка особисто провезла валізу від свого дому до пустира, де і викинула. Це підтверджують відео, вилучені поліцією з камер спостереження.

2 кілометри вона тягла цю валізу, це підтверджується відеокамерами, через міст, вулицями. Мати сама це все виконала, о 3-й годині ночі 26-го числа. Якихось спільників в неї не було,

– розповів Раренко.

Анна Пілявська переїхала до Чернівців з Хмельницької області місяць тому. Там її підозрювали у вчиненні низки крадіжок, зокрема і у власних родичів. У Чернівцях знімала кімнату у приватному господарстві. За словами сусідів, ніде не працювала, та за дитиною не дивилась – 2-річного Сашка часто підгодовували сусіди. Останнім часом малюк погано почувався.



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Водночас поліцейські заперечили поширену у ЗМІ інформацію про те, що розшукувана може мати при собі мисливську рушницю. За їхніми словами, не відповідають дійсності і чутки про численні сліди побоїв на тілі дитини.

Правоохоронці також зазначили, що батько дитини наразі відбуває покарання за скоєння майнового злочину.

Що відомо про страшну подію?На околицях Чернівців пізно ввечері 27 червня перехожі виявили червону валізу, а у ній – тіло мертвої дитини. Запримітили жахливу знахідку люди близько 21:00 і відразу викликали поліцію.На місці події поліцейські виявили мертвого хлопчика, замотаного в ковдру. Його вік – 2 роки.