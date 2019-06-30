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      Валіза із мертвою дитиною в Чернівцях: у поліції назвали ймовірну причину смерті хлопчика

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      Відома ймовірна причина смерті хлопчика, якого знайшли в валізі у Чернівцях
      Відома ймовірна причина смерті хлопчика, якого знайшли в валізі у Чернівцях / Нацполіція

      Причиною смерті 2-річного хлопчика, чиє тіло знайшли у валізі в Чернівцях, міг стати напад астми. Слідів насильницької смерті на тілі дитини не виявлено.

      Дитина хворіла на бронхіальну астму – це підтверджує експертиза, розповів начальник Чернівецького обласного бюро судмедекспертизи Віктор Бачинський, пише ТСН.

      Знайте більше: Мертву дитину знайшли у валізі в Чернівцях: з'явились моторошні деталі про матір хлопчика

      Свідки розповідали, що на тілі знайденої дитини побачили численні сліди побоїв. Однак правоохоронці цю інформацію не підтвердили.

      Легені були, як у дорослої нездорової дитини. Тому, можливо, причиною смерті могло стати ненадання допомоги при приступі астми,
      – сказав він.

      Водночас правоохоронці продовжують пошуки 22-річної жінки – матері знайденої дитини.

      ЇЇ прикмети: зріст 160-170 сантиметрів, середньої статури, волосся темне, хвилясте з червонуватим відтінком, стрижка як під каре, очі темно-зелені, нарощені довгі вії. На лівій руці ближче до зап’ястя татуювання у вигляді корони, на передпліччі татуювання із зображенням "ловця снів" з головами двох вовків.


      Фото матері хлопчика 

      Що відомо про смерть хлопчика?На околицях Чернівців пізно ввечері 27 червня перехожі виявили червону валізу, а у ній – тіло мертвої дитини. Запримітили жахливу знахідку люди близько 21:00 і відразу викликали поліцію. На місці події поліцейські виявили мертвого хлопчика, замотаного в ковдру. Його вік – 2 роки.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Чернівців Діти і неповнолітні Поліція
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