Валіза із мертвою дитиною в Чернівцях: у поліції назвали ймовірну причину смерті хлопчика

Причиною смерті 2-річного хлопчика, чиє тіло знайшли у валізі в Чернівцях, міг стати напад астми. Слідів насильницької смерті на тілі дитини не виявлено.

Дитина хворіла на бронхіальну астму – це підтверджує експертиза, розповів начальник Чернівецького обласного бюро судмедекспертизи Віктор Бачинський, пише ТСН.

Знайте більше: Мертву дитину знайшли у валізі в Чернівцях: з'явились моторошні деталі про матір хлопчика

Свідки розповідали, що на тілі знайденої дитини побачили численні сліди побоїв. Однак правоохоронці цю інформацію не підтвердили.

Легені були, як у дорослої нездорової дитини. Тому, можливо, причиною смерті могло стати ненадання допомоги при приступі астми,

– сказав він.

Водночас правоохоронці продовжують пошуки 22-річної жінки – матері знайденої дитини.



ЇЇ прикмети: зріст 160-170 сантиметрів, середньої статури, волосся темне, хвилясте з червонуватим відтінком, стрижка як під каре, очі темно-зелені, нарощені довгі вії. На лівій руці ближче до зап’ястя татуювання у вигляді корони, на передпліччі татуювання із зображенням "ловця снів" з головами двох вовків.



Фото матері хлопчика

Що відомо про смерть хлопчика?На околицях Чернівців пізно ввечері 27 червня перехожі виявили червону валізу, а у ній – тіло мертвої дитини. Запримітили жахливу знахідку люди близько 21:00 і відразу викликали поліцію. На місці події поліцейські виявили мертвого хлопчика, замотаного в ковдру. Його вік – 2 роки.