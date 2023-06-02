Загиблій жінці – 60 років. Вбивство сталося 30 травня.
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В Одесі у смітнику знайшли голову жінки
До поліції надійшло повідомлення, що у сміттєвому контейнері знайшли голову жінки. Згодом правоохоронці виявили і решту частин тіла небіжчиці, розкиданих по інших смітниках.
Як стало відомо, під час сварки 39-річний чоловік завдавав матері множинні удари сокирою по голові, а коли та впала на підлогу, задушив її.
Переконавшись, що жінка померла, зловмисник у ванній кімнаті розчленував її тіло, розфасував по пакетах та пішов додому. Наступного дня він повернувся, забрав згортки та розклав їх по смітниках на одній з сусідніх вулиць.
В Одесі у смітнику знайшли голову жінки / фото поліції
Розчленовану жінку знайшли у смітнику / фото поліції
Що загрожує вбивці
Чоловіку вже повідомили про підозру в умисному вбивстві. На обрання запобіжного заходу 39-річний зловмисник очікує в ізоляторі тимчасового тримання. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Наразі поліцейські встановлюють всі обставини та мотиви злочину.
На Львівщині чоловік спалив дружину
Нагадаємо, що у Львівській області чоловіка підозрюють у жорстокому вбивстві своєї дружини. Він міг спалити її живцем.
Так, чоловік облив бензином жінку та кімнату, в якій стояло її ліжко. Згодом він все підпалив. Пожежа сталася 20 травня близько 9 години ранку.
У підсумку постраждалу з важкими опіками госпіталізували. Лікарі докладали чималих зусиль, але від отриманих травм вона померла у реанімації.