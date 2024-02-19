Как отметили правоохранители, злоумышленник нанес около 20 ударов острым предметом. Тело погибшей обнаружили на лестничной клетке в одной из многоэтажек.

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Полиция задержала подозреваемого в убийстве

Польская полиция 15 февраля около 05:35 получила сообщение, что в одной из многоэтажек в центре города Томашув-Мазовецкий обнаружили тело женщины. Когда правоохранители прибыли на место, то установили, что погибшая – 38-летняя украинка родом из Тернопольской области.

Подозреваемого в убийстве оперативно задержали, ему инкриминируют убийство с особой жестокостью. Им оказался 48-летний мужчина. Он нанес около 20 ударов острым предметом. Что стало мотивом убийства – в полиции не сообщали.

Без матери осталось трое детей

Суспильне сообщает, что погибшая – родом из села Гриньковцы Матвеевского старостинского округа Великодедеркальской общины. По словам старосты округа Игоря Яремчука, женщина была многодетной матерью – у нее осталось трое детей. Старшей дочери 21 год, а двое других детей еще ходят в школу – дочь учится в 10 классе, а сын – в 9.

Яремчук добавил, что погибшая постоянно ездила на заработки в Польшу. Пока она работала за границей, дети жили с бабушкой.

Знаем ее только с хорошей стороны. Также у умершей есть две родных сестры. О смерти женщины нам сообщили ее родные. В селе сейчас люди собирают деньги, чтобы привезти тело домой, когда его смогут транспортировать – пока неизвестно,

– рассказал Яремчук.

В Германии убили 17-летнего украинца

В немецком Дюссельдорфе произошел трагический инцидент – неизвестные напали на украинских баскетболистов с ножами. От полученных травм погиб 17-летний Владимир Ермаков. Травмы также получил и его товарищ Артем Козаченко.

В Федерации баскетбола города Киева отметили, что на юношей напали именно из-за их национальности.

Как впоследствии стало известно, напали на украинских баскетболистов подростки 14 и 15 лет. Кроме того, стало также известно, что ранения получили еще двое несовершеннолетних – 14-летний сирийский мальчик из Гельзенкирхена и 13-летняя немка с ливанскими корнями.