Сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Одесской области. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы за умышленное повреждение чужого имущества.

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Что известно о поджоге грузовика в Одессе

В Одессе 43-летний мужчина поджег грузовик, поскольку он закрывал вид из окна его квартиры на первом этаже.

Инцидент произошел на улице Марсельской, где рядом с многоэтажками был припаркован грузовик "VOLVO" с цистерной. Пожар оперативно ликвидировали спасатели, а эксперты установили, что возгорание стало результатом поджога.

Правоохранители установили, что поджог совершил местный житель. Он признался, что решил поджечь грузовик из-за того, что он мешал ему наслаждаться видом из его квартиры на первом этаже. Во время обыска в его доме нашли канистру с бензином, которую он приобрел для поджога.

В Одессе мужчина поджег грузовик / Фото Полиции Одесской области

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность за умышленное повреждение чужого имущества путем поджога, что может привести к тюремному заключению на срок до 10 лет.