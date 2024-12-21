В сельсовете подтвердили инцидент, правоохранители сейчас выясняют обстоятельства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полицию Тернопольской области.

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Детали драки чиновников

По информации полиции, конфликт произошел вечером 19 декабря после завершения сессии поселкового совета. Участники собрались на корпоратив, где между председателем общины и одним из депутатов возник спор, который перерос в драку. Правоохранители отметили, что оба участника конфликта были в состоянии алкогольного опьянения, имя нападавшего не уточняется.

Глава общины, 56-летний Владимир Боднарчук, получил многочисленные травмы головы и гематомы лица. Пострадавшего доставили в районную больницу с травмами, после чего он вернулся домой. Работники поселкового совета подтвердили, что председатель получил серьезные повреждения, однако от комментариев относительно причин конфликта воздержались.

По факту драки начато уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении. Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливаются свидетели, а также проводятся экспертизы для окончательного выяснения обстоятельств.