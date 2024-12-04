Видео с издевательством над животным в Facebook опубликовала пользовательница сети Инна Мельничук, передает 24 Канал.

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Что известно об убийстве животного

Комбайнеры привязали беременную свинью к трактору и тащили по полю. Впоследствии из нее начали выпадать нерожденные поросята. Когда животное отвязали, оно пыталось убежать уже на перебитых лапах. Однако после издевательств комбайнеры ее убили.

Зооактивисты из UAnimals подали заявление в полицию относительно особо жестокого обращения с животными в соответствии с частью 3 статьи 299 Уголовного кодекса и придали информации огласку.

Такую несусветную жестокость нет слов комментировать. Чувствуем только ярость и грусть. Требуем от полиции Тернопольской области оперативно среагировать и сделать все, чтобы злоумышленники ответили за совершенную жестокость,

– говорят в организации.

Зоозащитники призвали пользователей придать ситуацию огласке, чтобы этот ужасный случай не остался незамеченным. Там также добавили, что ни одно животное не должно страдать от человеческой жестокости и негуманности.

В компании "Континентал Фармерз Групп", где работали убийцы животного, отреагировали на обращение зоозащитников. В соцсетях предприятие заявило, что провело внутреннее расследование, выяснило личности живодеров и отстранило их от работы.

В компании сообщили, что им стыдно за действия сотрудников и пообещали сделать все возможное, чтобы случай не остался безнаказанным. Сейчас там сотрудничают с правоохранительными органами.

Похожий случай в сентябре произошел в Ровенской области. Изверг привязал собаку к мотоциклу и тащил ее по дороге.