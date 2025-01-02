Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. В ведомстве отметили, что были приняты меры, чтобы минимизировать угрозу для гражданского населения.
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Что известно об ударе по Марьино
В Генштабе рассказали, что 2 января ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту россиян в населенном пункте Марьино, Курская область.
Были приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать угрозы для жизни местного гражданского населения,
– отметили в сообщении.
Там добавили, что цель подобных ударов – ослабить возможности российской армии и отбить у нее желание наносить новые террористические атаки против гражданского населения Украины.
Кроме того, в Генштабе отметили, что ВСУ продолжат выявлять и уничтожать объекты военного командования России.
Напомним, что накануне Нового года, Силы обороны нанесли успешный удар по нефтебазе "Ярцевская" в Смоленской области России. Известно, что объект использовался для обеспечения российской оккупационной армии.