Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. В ведомстве отметили, что были приняты меры, чтобы минимизировать угрозу для гражданского населения.

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Что известно об ударе по Марьино

В Генштабе рассказали, что 2 января ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту россиян в населенном пункте Марьино, Курская область.

Были приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать угрозы для жизни местного гражданского населения,

– отметили в сообщении.

Там добавили, что цель подобных ударов – ослабить возможности российской армии и отбить у нее желание наносить новые террористические атаки против гражданского населения Украины.

Кроме того, в Генштабе отметили, что ВСУ продолжат выявлять и уничтожать объекты военного командования России.

Напомним, что накануне Нового года, Силы обороны нанесли успешный удар по нефтебазе "Ярцевская" в Смоленской области России. Известно, что объект использовался для обеспечения российской оккупационной армии.