Тем временем в сети сообщают о ракетном ударе по месту дислокации 810-й бригады в селе Ивановское. Отмечается, что оккупанты собрались для награждения в местном доме культуры. Как раз в этот момент по ним прилетело что-то очень "горячее", передает 24 Канал.

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Украина атаковала оккупантов в Ивановском

Хинштейн врет, что от "хлопка" подверглись разрушениям исключительно мирные гражданские объекты, в частности дом культуры. В то же время пострадавших, по словам чиновника, якобы нет.

Между тем на видео с места удара видно военную технику с символикой оккупантов.

Удар по оккупантам в Ивановском: смотрите видео

В Украине фактически признали атаку на место расположения российских военных. Так, руководитель Центра противодействия дезинформации опубликовал сначала видео ударов по врагу, а затем уточнил, что в результате успешной операции у россиян – значительные потери.

Есть удачный удар. Значительные потери у 810 бригады России в результате этого,

– написал он.

Как защитники отработали по объекту, где находился противник: смотрите видео

Напомним, что 810-я бригада морской пехоты – это та самая, которую Кремль перебросил из Крыма на Курщину, чтобы остановить украинское наступление. После чего бригада не прекращала нести огромные потери. По данным СМИ, недавно ее отправили на ротацию.

К слову, во Льгове Курской области России вечером 30 декабря раздались взрывы. Там могло прилететь в место скопления российских захватчиков.