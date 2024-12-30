Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Forbes. Курское направление становится все большим испытанием для российской армии.

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Россия теряет ударный кулак

По сообщениям военных экспертов, бригада численностью около 2500 человек понесла значительные потери в живой силе и технике во время боев на западном краю Курского выступа.

Особенно тяжелыми стали попытки штурма украинских позиций в Погребках. Один из штурмов, начавшийся в ноябре, завершился почти полным уничтожением двух батальонов бригады.

Последней каплей могла стать атака украинской артиллерии на штаб-квартиру 810-й бригады в городе Льгов. Удар по командному составу, вероятно, вызвал дезорганизацию подразделения и заставил российское руководство принять решение о ротации.

Хотя официально в Москве уверяют, что это не отступление, а лишь временная мера для восстановления боеспособности, аналитики считают иначе. В частности, финский эксперт Джони Аскола заявил, что такой шаг свидетельствует об истощении российских сил и провал контрнаступления, несмотря на численное преимущество.

Вывод этой бригады может свидетельствовать не только об истощении, но и о потере наступательной инициативы российской армии на этом направлении,

– отметил он.

Между тем, село Плехово, куда передислоцировали 810-ю бригаду, остается в зоне досягаемости украинской артиллерии. Это ставит под вопрос возможность полноценного отдыха для бойцов.

Проблемы не обошли и другое ключевое подразделение в регионе – 155-ю бригаду морской пехоты, которая уже неоднократно несла серьезные потери и фактически была перестроена с нуля.

Контрнаступление российских войск в Курской области продолжает буксовать. За последние четыре месяца они смогли отбить лишь незначительную часть территорий, теряя при этом тысячи солдат и значительное количество техники.

Бои в Курском регионе: истощение российских сил

Согласно открытым источникам, потери российской морской пехоты могут превышать 25% личного состава, что ставит под сомнение их способность продолжать наступательные действия.

В таких условиях даже ротация может стать ловушкой, ведь украинские войска продолжают активно обороняться и наносить удары по тыловым позициям противника.

Российские блогеры и военные аналитики, которые ранее называли 810-ю бригаду "стальным ударным кулаком", теперь вынуждены признать: без восстановления ресурсов и пересмотра стратегии успеха на Курском направлении ждать не приходится.

