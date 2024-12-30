Россияне стремятся прорваться через Торецкое направление и выйти на фланг Часового Яра. Об этом в эфире телемарафона рассказал майор, спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов, передает 24 Канал.

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Почему россиянам важно взять Часов Яр

По словам Трегубова, Часов Яр является одной из ключевых целей россиян, город стоит на возвышенности, и оттуда открывается прямая дорога на Славянско-Краматорскую агломерацию. Это одна из крупнейших агломераций в Донецкой области. Она имеет решающее значение для обороны области в целом.

Для россиян очень важно или окружить Часов Яр или просто его захватить. Они пытаются это делать уже некоторое время, но город эффективно отбивается. Так же держится Торецкое направление. Там оккупанты постоянно атакуют в направлении Торецка и Щербиновки.

В Часовом Яре враг часто атакует, переходя через канал Северский Донец – Донбасс. Несколько предыдущих недель противник активно пытался штурмовать ключевое учреждение в городе – комбинат огнеупорных материалов. Успеха россияне не достигли, но понесли большие потери.

Большие размеры здания Часовоярского комбината облегчают нашим защитникам его оборону. Городская застройка в Часовом Яре достаточно плотная, это тоже способствует обороне.

К слову, по данным Института изучения войны, враг имел продвижение в районе Покровска и в Запорожской области.