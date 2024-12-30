Росіяни прагнуть прорватися через Торецький напрямок і вийти на фланг Часового Яру. Про це в ефірі телемарафону розповів майор, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, передає 24 Канал.

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Чому росіянам важливо взяти Часів Яр

За словами Трегубова, Часів Яр є однією із ключових цілей росіян, місто стоїть на височині, і звідти відкривається пряма дорога на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Це одна із найбільших агломерацій у Донецькій області. Вона має вирішальне значення для оборони області в цілому.

Для росіян є дуже важливим або оточити Часів Яр або просто його захопити. Вони намагаються це робити вже певний час, але місто ефективно відбивається. Так само тримається Торецький напрямок. Там окупанти постійно атакують у напрямку Торецьку і Щербинівки.

У Часовому Яру ворог часто атакує, переходячи через канал Сіверський Донець – Донбас. Кілька попередніх тижнів противник активно намагався штурмувати ключову установу в місті – комбінат вогнетривких матеріалів. Успіху росіяни не досягли, але зазнали великих втрат.

Великі розміри будівлі Часівоярського комбінату полегшують нашим захисникам її оборону. Міська забудова у Часовому Яру достатньо щільна, це теж сприяє обороні.

До слова, за даними Інституту вивчення війни, ворог мав просування у районі Покровська та у Запорізькій області.