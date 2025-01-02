Они играют ключевую роль в военной инфраструктуре России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "АТЕШ".

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Детали операции движения сопротивления

На территории 107-го арсенала ГРАУ в Торопце, который занимает около 5 квадратных километров, хранятся баллистические ракеты "Искандер" и "Точка-У", крупнокалиберные артиллерийские снаряды, а также боеприпасы для систем залпового огня "Смерч" и "Град".

23-й арсенал ГРАУ, расположен южнее на 16 километров от Торопца, хоть и меньше по размеру, является местом хранения танковых и артиллерийских боеприпасов, осколочно-фугасных мин, минометных снарядов и противотанковых ракет.

Эти склады обеспечивают значительную часть логистики для российских войск на передовой. Диверсия, проведенная агентами "АТЕШ", серьезно осложнила поставки боеприпасов, повредив важный транспортный путь. Разрушение железной дороги существенно ограничивает возможности оккупантов оперативно пополнять свои ресурсы на фронте.

Фото, предоставленные в "АТЕШ"