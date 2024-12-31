Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Эта нефтебаза использовалась российскими военными для поставки горючего своим военным подразделениям.

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Что известно об атаке на нефтебазу в Смоленске

В ночь на 31 декабря подразделения ССО в сотрудничестве с Силами беспилотных систем ВСУ и другими составляющими Сил обороны, нанесли точный удар по нефтебазе "Ярцевская", расположенной в Смоленской области России.

В России горит "Ярцевская" нефтебаза: смотрите видео

В результате удара на объекте были зафиксированы мощные взрывы, там возник пожар. Согласно имеющейся информации, загорелись резервуары с нефтепродуктами.

Известно, что база использовалась в том числе и для обеспечения российской оккупационной армии. Дополнительная информация о результатах боевой работы уточняется,

– отметили в Генштабе.

Там также добавили, что поражение важных объектов России будет продолжаться до тех пор, пока Кремль не прекратит свою вооруженную агрессию против Украины.