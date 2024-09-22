Полицейские Ровенской области сообщили, что уже проводят проверку.

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Издевательства над собакой на Ровенщине

Сегодня, 22 сентября, во время мониторинга соцсетей, на одном из телеграмм-каналов полицейские обнаружили видео, где неизвестный мужчина привязал к мотоциклу собаку и волочил его по дороге,

– рассказали правоохранители.

На место происшествия немедленно отправился полицейский офицер Заречненской тергромады. Обстоятельства и личность злоумышленника устанавливают правоохранители.

Предварительно известно, что животное живое. Решается вопрос о внесении сведений в единый реестр досудебных расследований.

К слову, месяц назад мы рассказывали о историю спасения собачки Гошки в Харьковской области. В полиции рассказали, что мужчина обмотал веревкой шеи собак и котов, после чего повесил их на металлической трубе. Впоследствии харьковчанин добивал своих животных обухом топора по голове и туловищу. Гоше удалось уцелеть, хоть и со значительными травмами.