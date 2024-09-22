Поліцейські Рівненщини повідомили, що вже проводять перевірку.

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Знущання з собаки на Рівненщині

Сьогодні, 22 вересня, під час моніторингу соцмереж, на одному із телеграм-каналів поліцейські виявили відео, де невідомий чоловік прив’язав до мотоциклу собаку та волочив його дорогою,

– розповіли правоохоронці.

На місце події негайно вирушив поліцейський офіцер Зарічненської тергромади. Обставини та особу зловмисника встановлюють правоохоронці.

Попередньо відомо, що тварина жива. Вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань.

До слова, місяць тому ми розповідали про історію порятунку песика Гошки у Харківській області. У поліції розповіли, що чоловік обмотав мотузкою шиї собак та котів, після чого повісив їх на металевій трубі. Згодом харків'янин добивав своїх тварин обухом сокири по голові та тулубу. Гоші вдалося вціліти, хоч і з значними травмами.