Хлопчина виконував завдання російських агентів, які запропонували йому в інтернеті швидкий заробіток. Про це 24 Канал пише з посиланням на Службу безпеки України.

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Школяр хотів підірвати вибухівку в центрі Житомира

16-річний ворожий агент готував теракт в одному із найбільш людних місць Житомира. Він був завербований російськими спецслужбами, які наказали йому закласти вибуховий пристрій поблизу органу державної виконавчої влади та Алеї з портретами загиблих захисників України. Там він мав залишити вибуховий пристрій, замаскований у наплічнику.

Російські окупанти планували підірвати вибухівку та заодно позбутися свого малолітнього агента, щоб ліквідувати "зайвого свідка". На щастя, правоохоронці завадили теракту, піймавши хлопця "на гарячому".

Слідство встановило, що юнак виготовив вибухівку за інструкцією від російського куратора, поклав її в каструлю та додатково начинив вибухівку залізними шурупами.

Рухаючись до місця злочину, хлопець перебував на зв'язку з росіянами. Після прибуття вибухівку мали активувати за допомогою виклику на мобільний телефон, що був до неї під’єднаний.

У рюкзаку хлопця поліція виявила саморобний вибуховий пристрій, елементи для ураження та мобільні телефони, на одному з яких були докази співпраці школяра з російськими агентами.

Правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності школяра / Фото СБУ і Національної поліції

Школяра затримали та повідомили йому про підозру. Правоохоронці вирішують питання про обрання малолітньому жителю Житомира запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

16-річного колаборанта затримано / Фото СБУ і Національної поліції

У поліції закликали батьків бути уважнішими до дітей та кола їхнього спілкування.

Правоохоронці вкотре звертаються до батьків, опікунів та педагогів: контролюйте, чим займаються та цікавляться діти, роз’яснюйте їм небезпеку «легкого» заробітку, пропонованого у мережі Інтернет,

– пишуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше у Житомирі затримали також 16-річну дівчину, яка пішла на співпрацю з ворогом та мала підірвати наряд поліції. Вона самостійно виготовила вибуховий пристрій, який мала підірвати, але тоді теракту завадили поліцейські. Дівчина переховувалася від правоохоронців, але її місце знаходження все ж викрили.