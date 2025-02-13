Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу СБУ.

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Затримано агентку Росії, яка готувала теракт проти поліцейських

В четвер, 13 лютого, в СБУ повідомили, що затримано агентку Росії, яка готувала теракт проти українських правоохоронців у Житомирі 19 січня цього року.

Там нагадали, що тоді Служба безпеки затримала 2 російських агентів на спробі підриву наряду поліції, що мав прибути за викликом на 102.

Наразі затримано фігурантку, яка на замовлення Росії виготовила два саморобні вибухові пристрої (СВП), якими ворог намагався підірвати житомирських поліцейських,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що зловмисницею виявилась 16-річна місцева жителька, яку в телеграм-каналі завербував російський спецслужбіст.

Так, за його інструкцією дівчина самостійно виготовила вибухівки, до однієї з яких під’єднала мобільний телефон для дистанційної активації. Потім фігурантка заховала їх у схроні, а геолокацію скинула російському куратору.

Невдовзі за цими координатами двоє терористів забрали СВП і намагались підірвати поліцейських.

"Після попередження теракту фігурантка "залягла на дно", переховуючись за адресами своїх родичів. Контррозвідка СБУ встановила її місцеперебування і затримала у Бердичівському районі", – повідомили в СБУ.

Крім цього, вказується, що коли зловмисниця переховувалась від правосуддя, то отримала додаткові замовлення з Росії на виготовлення нових саморобних вибухових пристроїв.

Під час обшуків за місцями перебування затриманої вилучено компоненти для вибухівок, "змінні" сім-карти для конспірації та мобільний телефон із доказами злочинів,

– розповіли деталі в СБУ.

Наразі дівчині повідомили про підозру за частиною 2 статтею 15, частиною 2 статтею 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Відомо, що фігурантка перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.