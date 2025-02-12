СБУ провела безпрецедентну спецоперацію та змогла викрити "топщура" – керівника Штабу Антитерористичного центру СБУ. Його особисто затримав голова Служби Василь Малюк. Спочатку посадовця використали для дезінформації ворога. Про те, як вдалося провести цю операцію, пише 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Деталі операції "Щур", яку провела СБУ

Щоб затримати зрадника, співробітники СБУ провели велику операцію, залучивши кілька гласних і негласних заходів. Завербованого посадовця полковника Дмитра Козюру фактично оточили з усіх боків, колеги контролювали кожен його крок, прослуховували телефон та вистежили з ким Козюра спілкується та листується.

Він постійно перебував під аудіо- та відеоспостереженням. Нейтралізація такого зрадника – без перебільшення історична спецоперація, зважаючи на рівень агента, його професійну підготовку і той масштаб шкоди, який він потенційно міг би завдати державній безпеці під час війни,

– йдеться в повідомленні Служби безпеки.

Над розробкою та реалізацією плану затримання колаборанта правоохоронці працювали під безпосереднім керівництвом Василя Малюка. У курсі деталей операції був і Президент України Володимир Зеленський.

Цікаво, що СБУ через зрадника передавала ворогові велику кількість дезінформації, таким чином проводячи контррозвідку.



Водночас Дмитру Козюрі обмежили доступ до важливих даних. Це дозволило унеможливити ту шкоду, яку зрадник міг завдати Україні.



За інформацією СБУ, "топщур" здійснив щонайменше 14 протиправних дій, які могли загрожувати безпеці України.

Свою протиправну діяльність зрадник проводив у конспіративній квартирі в Києві. Він мав спеціальний мобільний телефон, WiFi-роутер та сім-карту, за допомогою яких передавав ворогові інформацію, зокрема документи з державною таємницею.

СБУ затримала свого працівника, який співпрацював з ворогом / Фото СБУ

СБУ має багато доказів злочинної діяльності зрадників, зокрема здобуті матеріали, перехоплення розмов, аудіо та відео, переписки тощо. Посадовець підозрюється в державній зраді та може отримати довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Докази зрадницької діяльності "топщура" СБУ: дивіться відео

Коли Козюра був завербований Росією

Слідство встановило, що полковник СБУ почав співпрацю з Росією ще у 2018 році. Його завербували у Відні. З того часу російські куратори не користувалися його послугами з міркувань безпеки, однак поновили з ним роботу у грудні 2024 року, залучивши його до активної шпигунської діяльності.



Комунікація "щура" та росіян відбувалася через прихований канал – українця, який втік до країни-агресорки. Цей посередник під час Революції гідності входив до так званого штабу Андрія Клюєва, працював в забороненій "Партії регіонів" та активно долучався до організації "Антимайдану"

Серед іншого, він (посередник – 24 Канал) особисто перевозив з Москви готівку, яку потім роздавали учасникам проплачених мітингів. Даному фігуранту планується оголосити повідомлення про підозру в державній зраді – як у співучасті з ворожим агентом, так і по окремих епізодах,

– розповіли в СБУ.

Хто керував посадовцем СБУ

Дмитро Козюра входив до агентурної мережі, яка збирала та передавала ворогові інформацію у сфері оборони. Російські спецслужби, зокрема, хотіли знати про дислокацію та переміщення сил на фронті, наявне в Україні озброєння, стан обʼєктів критичної інфраструктури, результати ворожих ракетних обстрілів по цілях та відомості щодо вищого військово-політичного керівництва держави. Куратором агентурної мережі виявився працівник ФСБ Юрій Шаталов.

Також через "топщура" і його поплічників вороги дізнавалися інформацію про роботу державних реєстрів після ворожої кібератаки в грудні 2024 року та інші важливі дані, які Росія надалі використала б проти України.

Батько та матір Дмитра Козюри, які фігурують у справі, теж виправдовують російську агресію та прихильно ставляться до Владіміра Путіна. За це їм також готується підозра.