Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

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СБУ викрила "щура" у своїх лавах

Зранку 12 лютого Василь Малюк особисто затримав топового посадовця СБУ, який виявився російським "щуром". Зрадник працював на російську ФСБ.

Мовиться про керівника Штабу Антитерористичного центру СБУ. Так, СБУ задокументувала 13 епізодів протиправної діяльності зрадника. Голова СБУ Василь Малюк особисто входив до оперативно-слідчої групи, яка займалася викриттям зрадника, та очолював операцію з його затримання. Про всі етапи спецоперації напряму доповідали президентові України Володимиру Зеленському.

Малюк додав, що це була дуже складна операція, під час якої СБУ використала різні форми та методі діяльності, а також усю можливу палітру оперативно-технічних заходів.

За рахунок шифрованих програмних закладок ми проникли у гаджети зрадника – мобільні термінали, комп'ютери. Ми фактично з ним жили, проводили аудіо- і відеоконтроль. У процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу зрадником відповідної інформації ворогу,

– розповів деталі Малюк.

Василь Малюк розповів деталі справи: дивіться відео

Голова СБУ також додав, що через зрадника тривалий час передавали росіянам дезінформацію. Спочатку це робили в рамках контррозвідувальних заходів, а згодом – у межах кримінального провадження.

"Самоочищення СБУ продовжується. Як би ворог не намагався проникати до наших лав – він думає, що володіє усіма можливими формами й методами конспірації, – але йому не вдасться це успішно зробити. Оскільки ми їх своєчасно і виявляємо, і документуємо, і затримуємо", – додав глава СБУ.

Як додають джерела "РБК-Україна", мовиться про керівника Штабу Антитерористичного центру при СБУ – полковника Дмитра Козюра.