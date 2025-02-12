Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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СБУ разоблачила "крысу" в своих рядах

Утром 12 февраля Василий Малюк лично задержал топового чиновника СБУ, который оказался российской "крысой". Предатель работал на российскую ФСБ.

Говорится о руководителе Штаба Антитеррористического центра СБУ. Так, СБУ задокументировала 13 эпизодов противоправной деятельности предателя. Глава СБУ Василий Малюк лично входил в оперативно-следственную группу, которая занималась разоблачением предателя, и возглавлял операцию по его задержанию. Обо всех этапах спецоперации напрямую докладывали президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Малюк добавил, что это была очень сложная операция, во время которой СБУ использовала различные формы и методы деятельности, а также всю возможную палитру оперативно-технических мероприятий.

За счет шифрованных программных закладок мы проникли в гаджеты предателя – мобильные терминалы, компьютеры. Мы фактически с ним жили, проводили аудио- и видеоконтроль. В процессе этого всего нам удалось качественно задокументировать сбор и передачу предателем соответствующей информации врагу,

– рассказал детали Малюк.

Василий Малюк рассказал детали дела: смотрите видео

Председатель СБУ также добавил, что через предателя длительное время передавали россиянам дезинформацию. Сначала это делали в рамках контрразведывательных мероприятий, а затем – в рамках уголовного производства.

"Самоочищение СБУ продолжается. Как бы враг не пытался проникать в наши ряды – он думает, что обладает всеми возможными формами и методами конспирации, – но ему не удастся это успешно сделать. Поскольку мы их своевременно и выявляем, и документируем, и задерживаем", – добавил глава СБУ.

Как добавляют источники "РБК-Украина", говорится о руководителе Штаба Антитеррористического центра при СБУ – полковнике Дмитрии Козюре.