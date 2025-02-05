Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на слова першого заступника голови Служби безпеки України Сергія Андрущенка під час спільного брифінгу з начальником Національної поліції Іваном Вигівським.

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Війна триває не лише на фронті

Наразі СБУ робить все можливе, аби випередити та завчасно протидіяти розвідувально-підривній діяльності російських спецслужб, які останнім часом активізували спроби здійснення диверсій і терактів поблизу та в будівлях ТЦК.

Ми розуміємо, що ворог обирає ці обʼєкти не випадково. Адже війна триває не лише на фронті. СБУ знищує ворога не тільки на передовій, а й у тилу – ми викриваємо ворожих агентів і зрадників всередині нашої країни,

– каже Андрущенко.

Затримання злочинців відбувається буквально "по гарячих слідах" у цілодобовому режимі. Донині не було жодного випадку, коли б СБУ та Нацполіція не знайшли виконавця.

Терактами щодо військових спецслужби Росії хочуть дестабілізувати ситуацію, зокрема, дискредитувати діяльність ТЦК, зірвати мобілізацію та посіяти недовіру до Сил оборони.

Яка нова тактика ворога

Тепер ворог дистанційно підриває саморобні вибухові пристрої, коли завербований виконавець знаходиться поряд. Таким способом росіяни усувають виконавця, аби не платити обіцяні гроші й позбутися свідка злочину.

Російські спецслужби просто використовують цих людей у своїх цілях як розхідний матеріал. ФСБшнику все одно, що буде з ними після виконаного завдання,

– зазначає Андрущенко.

Противник вербує переважно молодь або безробітних через месенджери та інтернет-спільноти для швидкого заробітку. Куратори повідомляють їм локацію для теракту та місце зберігання вибухового пристрою, який готує інша група агентів.

Ми встановлюємо весь ланцюжок: від вербування до підготовки злочину. Як правило, відпрацьовуємо на упередження – затримуємо злочинців, коли вони дістають вибухівку зі схрону,

– повідомляє заступник голови СБУ.

Важливо! Підриви будівель ТЦК та інших обʼєктів є серйозними злочинами, які кваліфікують як терористичний акт. За ці дії передбачена сувора кримінальна відповідальність – до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

До слова, у грудні 2024 року СБУ запустила офіційний чат-бот "Спали ФСБешника" у телеграмі. Туди вже надійшло майже 2,3 тисячі заяв про спроби вербування. Повідомляти про підозрілі контакти можна й на "гарячу лінію" СБУ.