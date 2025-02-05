Про це пише 24 Канал з посиланням на слова Вигівського під час нещодавнього брифінгу. Росія такими діями намагається налаштувати суспільство України проти Збройних Сил.

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Злочинці діють за наказом Росії

Як розповів голова Нацполіції, спецслужби Росії організовують підриви біля приміщень ТЦК та СП і замахи на вбивство поліцейських. Наймаючи людей в Україні для протиправних дій, Кремль намагається дестабілізувати ситуацію в країні.

Ми чітко разом із СБУ розуміємо, що це конкретна атака спецслужб РФ з метою створити хибну думку у суспільстві, дестабілізувати ситуацію і створити негативне ставлення до Сил безпеки і оборони,

– зазначив Вигівський.

Так минулими вихідними були встановлені хибні виклики щодо замінування будівель. 3 із 9 подібних фактів є диверсіями, націленими на вбивство поліцейських.

Вороги вигадують різні методи і способи виконання злочину. Наприклад, злочинці можуть замаскувати вибухівку під дитячу іграшку. За словами начальника поліції, такий випадок вже був у січні в Житомирі.

До прикладу організації нападів на працівників поліції можна назвати злочинні дії громадян, які погодилися на співпрацю з ворогом у Чернівецькій області. Вони мали вбити поліцейських на замовлення Росії. Ділки залишили вибухівку біля покинутої будівлі та викликали копів через лінію 102. Однак поліцейські у співпраці з СБУ випередили дії російських агентів.

Вигівський також додав, що причетних осіб та організаторів диверсій та терактів поліція швидко встановлює та затримує. Їм обирають запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Часто Росія вербує підлітків або наркоманів. Вже були випадки, коли підривники гинули внаслідок своїх же дій. Їм було лише 18 та 17 років.

Росіяни у більшості випадків не платять гроші, які обіцяють цим особам. Крім того, ці два випадки останні – Рівне і сьогоднішній (Кам'янець-Подільський ТЦК – 24 Канал) говорять про те, що вони ліквідують завербованих осіб,

– сказав очільник Нацполіції.

Також фіксуються різні факти, коли завербовані громадяни підпалюють авто, вчинюють теракти в будівлях Сил оборони.

Починаючи з 2024 року спільно з Національною поліцією України встановлено 497 осіб, які вчиняли протиправні злочини. Йдеться саме про тих фігурантів, які вчиняли підпали військових авто, об'єктів Укрзалізниці, встановлювали саморобні вибухові пристрої. Вони посягали на життя військовослужбовців, працівників МВС, поліції та влаштовувати теракти,

– розповів перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко.

Іван Вигівський звернувся до громадян з проханням повідомляти про такі випадки до СБУ та Національної поліції.