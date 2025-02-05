Близько 13:00 на території Кам'янець-Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки прогримів вибух, передає 24 Канал із посиланням на ОВА.
Дивіться також Підрив ТЦК у Павлограді: СБУ та поліція за добу затримали одразу трьох причетних
Скільки людей постраждало
Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розповів, що внаслідок інциденту є загиблий. Крім того, ще четверо осіб поранені.
"На місці працюють усі відповідні служби області. Причини та обставини вибуху встановлюються", – повідомив чиновник.