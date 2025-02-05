Близько 13:00 на території Кам'янець-Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки⁩ прогримів вибух, передає 24 Канал із посиланням на ОВА.

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Скільки людей постраждало

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розповів, що внаслідок інциденту є загиблий. Крім того, ще четверо осіб поранені.

"На місці працюють усі відповідні служби області. Причини та обставини вибуху встановлюються", – повідомив чиновник.