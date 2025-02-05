Там повідомили, що "втемну" завербованого терориста навмисно підірвали разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Що відомо про вербування агента, який спричинив вибух у ТЦК

В СБУ кажуть, що Росія завчасно підготувала ліквідацію свого агента як "зайвого" свідка теракту проти Сил оборони. За матеріалами справи, терористом виявився 21-річний безробітний із Житомирщини, який шукав швидкі заробітки у телеграм-каналах.

Саме там його завербував представник російських спецслужб, який запропонував хлопцю гроші за виконане завдання. За його вказівкою терорист прибув до Рівного із саморобним вибуховим пристроєм (СВП), який замаскував у туристичному рюкзаку.

Як повідомляють в СБУ, вибухівка була споряджена мобільним телефоном, до якого мали віддалений доступ російські спецслужби. Ще один пристрій з дистанційним управлінням агент тримав у своїх руках, коли заходив до будівлі ТЦК.

За допомогою камери телефону працівники російських спецслужб зафіксували, коли агент зайшов з вибухівкою до приміщення та одразу активували СВП через виклик. Унаслідок події терорист загинув на місці, а 8 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Наразі триває розслідування згідно із частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та винних осіб.

Зазначимо, що комплексні заходи проводять за процесуального керівництва Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Це вже не перший трагічний випадок у ТЦК. Зокрема, у ніч проти 1 лютого на автозаправці біля міста Пирятин чоловік застрелив військовослужбовця Полтавського РТЦК. Це сталося під час супроводу мобілізованих до військової частини.