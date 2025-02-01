Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

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Що відомо про вибух у Рівному

У поліції розповіли, що о 16:15 у приміщенні Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки пролунав вибух.

Відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення. Слідчо-оперативна група, працівники СБУ та інші екстрені служби працюють на місці події,

– зазначили у пресслужбі.

За данними журналістів, вибух пролунав поблизу вулиці Грабник. Саме по цій вулиці розміщений Рівненський обласний ТЦК. Повідомлялося, що там перекрили пішохідну частину, для транспорту рух вільний.

На території ТЦК у Рівному пролунав вибух / фото Нацполіції

Як повідомляють місцеві, на місце прибули три карети швидкої допомоги. Вибухом вибиті вікна.

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Це вже не перший трагічний випадок з ТЦК за добу

У ніч проти 1 січня на автозаправці біля міста Пирятин чоловік застрелив військовослужбовця Полтавського РТЦК.