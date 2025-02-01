Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
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Що відомо про вибух у Рівному
У поліції розповіли, що о 16:15 у приміщенні Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки пролунав вибух.
Відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення. Слідчо-оперативна група, працівники СБУ та інші екстрені служби працюють на місці події,
– зазначили у пресслужбі.
За данними журналістів, вибух пролунав поблизу вулиці Грабник. Саме по цій вулиці розміщений Рівненський обласний ТЦК. Повідомлялося, що там перекрили пішохідну частину, для транспорту рух вільний.
На території ТЦК у Рівному пролунав вибух / фото Нацполіції
Як повідомляють місцеві, на місце прибули три карети швидкої допомоги. Вибухом вибиті вікна.
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