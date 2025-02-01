Після нападу стрілець забрав автомат військовослужбовця і втік разом з одним з мобілізованих військовозобов'язаних. Чи були вони родичами – повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника відділу комунікацій поліції Полтавщини Юрія Сулаєва в ефірі телемарафону.

До теми Вбивство працівника ТЦК у Пирятині: поліція затримала нападника й втікача

Вбивство військовослужбовця ТЦК у Пирятині

Сулаєв розповів, що правоохоронці провели невідкладні слідчі дії. Також на території Полтавської області була введена спеціальна поліцейська операція щодо розшуку осіб, які вчинили злочин і залишили місце події.

Уже за кілька годин їхнє місце перебування встановили. Чоловіків затримали.

Мешканець Полтавщини 1984 року народження – той, хто стріляв у військового. Його співучасник – мешканець Полтави 1988 року народження,

– розповів начальник відділу комунікацій поліції Полтавщини.

Наразі правоохоронці вже розслідують 3 кримінальні провадження:

частина 1 статті 115 "Умисне вбивство",

частина 3 статті 262 "Незаконне заволодіння зброєю",

стаття 114 з позначкою 1 "Перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України".

Усі три статті кваліфікуються як тяжкі й особливо тяжкі злочини. Санкція передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі вже працюють із затриманими.

Вони не є родичами, знайомі. Зараз усі ці питання вивчає слідство. Те, що вони були знайомі між собою, – уже встановлено,

– наголосив Юрій Сулаєв.

Також підтвердив, що співучасник був серед військовозобов'язаних, яких перевозили до навчального центру.

Затримані не було в полі зору правоохоронців раніше. Під час невідкладного обшуку у стрільця вилучили зброю і боєприпаси. Тривають активні слідчі дії.