Після нападу стрілець забрав автомат військовослужбовця і втік разом з одним з мобілізованих військовозобов'язаних. Чи були вони родичами – повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника відділу комунікацій поліції Полтавщини Юрія Сулаєва в ефірі телемарафону.
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Сулаєв розповів, що правоохоронці провели невідкладні слідчі дії. Також на території Полтавської області була введена спеціальна поліцейська операція щодо розшуку осіб, які вчинили злочин і залишили місце події.
Уже за кілька годин їхнє місце перебування встановили. Чоловіків затримали.
Мешканець Полтавщини 1984 року народження – той, хто стріляв у військового. Його співучасник – мешканець Полтави 1988 року народження,
– розповів начальник відділу комунікацій поліції Полтавщини.
Наразі правоохоронці вже розслідують 3 кримінальні провадження:
- частина 1 статті 115 "Умисне вбивство",
- частина 3 статті 262 "Незаконне заволодіння зброєю",
- стаття 114 з позначкою 1 "Перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України".
Усі три статті кваліфікуються як тяжкі й особливо тяжкі злочини. Санкція передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Слідчі вже працюють із затриманими.
Вони не є родичами, знайомі. Зараз усі ці питання вивчає слідство. Те, що вони були знайомі між собою, – уже встановлено,
– наголосив Юрій Сулаєв.
Також підтвердив, що співучасник був серед військовозобов'язаних, яких перевозили до навчального центру.
Затримані не було в полі зору правоохоронців раніше. Під час невідкладного обшуку у стрільця вилучили зброю і боєприпаси. Тривають активні слідчі дії.