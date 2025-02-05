Для того, аби дискредитувати діяльність ТЦК і зірвати мобілізацію в Україні, російські спецслужби – ФСБ та ГРУ – влаштовують диверсії. Попередньо, одна із них могла статися вдень, 5 лютого, у Кам'янці-Подільському, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що відомо

Незадовго до 14:00 біля будівлі ТЦК у Кам'янці-Подільському пролунав вибух.

Зазначається, що, попередньо, загинув один чоловік. Ще четверо отримали травми.