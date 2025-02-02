Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

До теми У Рівненському ТЦК пролунав вибух: загинула людина, ще 6 поранені

Що відомо про постраждалих унаслідок вибуху в ТЦК

Речниця Управління СБУ Рівненщини Анна Свінціцька-Савчук наголосила, що наразі стан постраждалих, які отримали поранення через вибух у Рівненському ТЦК та СП, не коментують.

Крім того, у Рівненському ТЦК також утрималися від коментарів. Речниця обласного військкомату Тетяна Камерістова наголосила, що наразі тривають слідчі дії.

Відомо, що вибух у Рівненському ТЦК пролунав 1 лютого близько 16:15. На місці події відразу прибули рятувальні служби, представники правоохоронних органів, які встановлюють обставини інциденту, та представники СБУ.

Що стало причиною вибуху – наразі офіційно не повідомляли. Після вибуху територію Рівненського ТЦК оточили задля безпеки.

Як повідомляють місцеві, на місце вибуху прибули три карети швидкої допомоги. Вибуховою хвилею було вибито вікна у ТЦК. Інші деталі невідомі.

Слід наголосити, що 1 лютого стало відомо про ще один трагічний випадок зі співробітниками ТЦК. Так, на Полтавщині чоловік застрелив військовослужбовця ТЦК. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці.

Нападника вже затримали. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.