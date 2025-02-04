Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ґрати". Також під варту відправили Вадима Кузуба, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця ТЦК на Полтавщині.

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Суд відправив під варту другого фігуранта справи

У понеділок, 3 лютого, Пирятинський районний суд відправив під варту жителя міста Лубни Євгена Щербака, якого підозрюють у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ.

Так, під час судового засідання Щербак визнав провину. За словами чоловіка, він разом з Кузубом, підозрюваним у вбивстві військовослужбовця ТЦК, втекли з місця злочину у Пирятині. Свої дії Щербак пояснив страхом, що їх нібито можуть застрелити військові.

Слід наголосити, що під час розгляду справи стало відомо, що Щербак – співмешканець родички Кузуба. Коли чоловіка мобілізували, то разом з іншими військовозобов'язаними везли на навчання до військової частини.

Щербак під час поїздки постійно повідомляв про маршрут військових. Коли автобус зупинився на АЗС, то Кузуб приїхав з рушницею, аби забрати товариша. Тоді підозрюваний вистрелив у військового, забрав його автомат і втік разом з Щербаком.

Кузуб на суді свою провину визнав. За його словами, він лише хотів налякати військових ТЦК, але йому не вдалося це зробити й тоді він вистрелив. Кузуб сподівався, що просто поранив військового.

Нагадаємо, 31 січня стало відомо про трагічний випадок на Полтавщині. Так, на заправці поблизу Пирятина чоловік застрелив військовослужбовця ТЦК. Поранення виявилися несумісні з життям – військовий помер на місці нападу.