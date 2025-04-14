Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на президента Зеленського у вечірньому зверненні 14 квітня.

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Звернення Зеленського 14 квітня

Президент зазначив, що вже минуло 34 дні відколи Україна відповіла позитивно на американську пропозицію повного та безумовного припинення вогню – усіх таких ударів, як по Сумах, як по Кривому Рогу, як по Дніпру, як по Куп’янську та Бериславу, як по всьому фронту.

І вже 34 дні зберігається відверта російська відмова від припинення вогню. Зараз – так само, як протягом років, – Путін зосереджений на продовженні війни. Зосереджений на ось таких ударах – на вбивствах. Російські державні пропагандисти готують свою аудиторію до того, що перемовини й дипломатія не дадуть результату,

– зазначив президент.

І, як вказав український лідер, причина цього тільки одна – "вони там, у Москві, зараз не бояться".

За словами президент, якщо не буде достатньо сильного тиску на Росію, вони й надалі робитимуть те, до чого вони звикли – надалі воюватимуть.

Це вже стало російською державною звичкою – воювати проти сусідів, експортувати ненависть і знищувати життя. Ми всі хочемо, щоб це припинилося. Мир потрібен, і має бути тривалим,

– підкреслив Зеленський.

Він додав, що саме тому Україна завжди конструктивно працює з партнерами в усіх форматах, "які можуть дати безпеку і які можуть відновити мир".

Ми не просто готові до миру швидко – Україна не хотіла жодної секунди цієї війни, і кожного дня Україна захищає життя,

– наголосив гарант.

Він вказав, що після удару по Сумах, майже 50 держав і міжнародних організацій висловилися на підтримку України. Серед них лідери країн, глави урядів, очільники дипломатичних відомств і президент подякував кожному з них.

"Світ знає правду – що відбулось і хто винен. І коли війна завершиться, світ абсолютно чітко знатиме, що це сталося, бо Росію як агресора примусили до миру. Агресора, який прийшов на українську землю у 2014 році. Одинадцять років тому. І для всіх важливо, щоб це не зайняло ще роки", – підкреслив він.

Додамо, що президент на початку свого звернення вказав, що сьогодні весь день у Сумах тривають роботи після вчорашнього удару російської балістики – розбирають завали. Відомо, що майже 40 поранених досі перебувають в медичних закладах і серед них діти, 11 людей у важкому стані, лікарі намагаються зробити все, щоб допомогти – щоб урятувати життя.

"Дуже важливі зараз усі прояви підтримки – кожен лідер, кожна країна, усі дипломатичні представники, які висловились, – ми всіх бачимо, чуємо. 35 людей були вбиті одним цим російським ударом – мої співчуття всім рідним та близьким. 119 людей поранені. І це тільки один удар", – додав Зеленський.