Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ґрати".

Дізнайтеся більше У Полтавській області застрелили співробітника ТЦК: усе, що відомо про злочин

Підозрюваний у вбивстві військовослужбовця ТЦК – житель міста Лубни Вадим Козуб. Журналісти зазначили, що в залі суду він визнав свою провину. Сказав, що "хотів налякати" військових з ТЦК, однак, це не вдалося, тоді вистрілив.

Підозрюваний також зазначив, сподівався, що лише поранив військового, а не вбив. Адвокат просив про домашній арешт.

Суспільне пише, що Вадима Кузуба відправили під варту на 60 днів без права внесення застави.