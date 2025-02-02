Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генпрокурора. Загалом підозру у вбивстві працівника ТЦК у Пирятині оголосили 2 чоловікам.

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За даними слідства, 31 січня житель Полтави спільно з іншими мобілізованими у супроводі військовослужбовців Полтавського РТЦК та СП їхав на навчання до військової частини. Прагнучи ухилитися від військової служби, чоловік кілька разів дзвонив знайомому з Лубен та повідомляв маршрут автобуса.

Коли автобус зупинився на автозаправній станції у Пирятині, житель Лубен із рушниці, яку привіз із собою, вистрілив у одного із супровідника, завдавши військовослужбовцю вогнепальне поранення несумісне із життям. Надалі він заволодів автоматом потерпілого та разом зі спільником втік із місця події,

– зазначили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці уточнили, що через кілька годин підозрюваних затримали. Під час обшуку у жителя Лубен вилучили 2 корпуси ручних гранат, мисливську рушницю, патрони, балаклаву, мобільні телефони тощо.



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"Речові докази направлені на експертизи. Автомат військового знайшли в лісопосадці, де його кинули підозрювані", – наголосили прокурори.

До слова, у Павлограді 2 лютого стався вибух поблизу будівлі РТЦК та СП. Внаслідок інциденту, за попередніми даними, постраждав військовослужбовець, його стан – легкий.