Відповідну заяву у четвер, 19 червня, зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис у соцмережі Х.

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Росія відмовляється від припинення вогню

За словами українського міністра, вже минуло рівно 100 днів відтоді, як Україна беззастережно прийняла мирну пропозицію США щодо повного припинення вогню задля уникнення смертей та просування реального мирного процесу.

Минуло рівно 100 днів відтоді, як Росія відкидає цей базовий перший крок до миру. 100 днів російських маніпуляцій та втрачених можливостей припинити війну. 100 днів Росія посилює терор проти України, замість того, щоб припинити його,

– написав він.

Він наголосив, що Україна залишається відданою миру, поки Росія продовжує обирати війну, ігноруючи зусилля США. Сибіга додав, що настав час змусити Росію до миру шляхом санкцій та розширення можливостей для України.

Подібне нагадування оприлюднило й Міністерство закордонних справ Чехії. Там нагадали, що Україна "чітко продемонструвала свою готовність до мирних переговорів" і 100 днів тому прийняла пропозицію про припинення вогню.

"А Росія? Саботаж, тролінг, абсурдні вимоги та постійні напади на мирних жителів. Кремль не хоче миру. На нього потрібно чинити максимальний тиск", – резюмували у чеському зовнішньодипломатичному відомстві.

До слова, у травні Дональд Трамп знову закликав Україну та Росію безумовно припинити вогонь на 30 днів. Він висловив сподівання, що відповідного режиму дотримуватимуться, інакше США та партнери введуть санкції.