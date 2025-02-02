Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Дніпропетровщини. Це вже другий подібний інцидент, який трапився в Україні за 2 дні.

До теми Вибух у Рівненському ТЦК: у якому стані постраждалі

Що відомо про вибух біля ТЦК у Павлограді

У поліції розповіли, що повідомлення про надзвичайну подію надійшло до правоохоронців близько 18:40. На місце негайно виїхали поліцейські.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху невстановленого предмета поранення зазнав чоловік,

– зазначили у поліції Дніпропетровщини.

Наразі поліцейські проводять відповідні слідчі дії. Усі деталі правоохоронці пообіцяли надати згодом.

Поки що ні в Дніпропетровському обласному ТЦК та СП, ні в Павлоградському РТЦК та СП нічого не писали про цей вибух.

Тим часом у поліції Дніпропетровщини також повідомили Суспільному, що, за попередніми даними, поранення дістав військовослужбовець.

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Що відомо про інциденти з ТЦК в Україні за останні дні

У Рівному ввечері 1 лютого стався вибух у приміщенні Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Внаслідок інциденту загинула 1 людина, а ще 6 зазнали поранень. На місці працювали правоохоронці та представники СБУ.

Пізніше речниця Управління СБУ Рівненщини Анна Свінціцька-Савчук розповіла журналістам Суспільного, що наразі стан постраждалих, які зазнали поранень через вибух у Рівненському ТЦК та СП, не коментують. Слідчі дії щодо цього інциденту ще тривають.