Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис генерал-майора у мережі.

Важливо У Пирятині застрелили військовослужбовця Полтавського РТЦК

Немає жодних виправдань вбивству

Драпатий у мережі заявив, що вбивства військових у тилу – це червона лінія, яку не можна перетинати. Командувач Сухопутних військ наголосив, що не має права мовчки спостерігати за хвилею зневаги до захисників України, яка лише зростає. Військовий акцентував, що подібні дії – за межею того, що можна толерувати.

Все не стається раптово. Ми вже бачили випадки приниження та агресії щодо наших захисників, але я не бачив гострої реакції суспільства на це. Тепер маємо прямі збройні напади. Так діє ворог. Він працює з нами й поміж нас, поки ми роздивляємось, хто що лайкнув,

– написав Драпатий.